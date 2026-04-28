Il sindaco di Aversa ha chiesto una convocazione urgente del Comitato per la sicurezza dopo un nuovo episodio di microcriminalità avvenuto durante la notte nel centro della città. Si tratta di un raid che si aggiunge a una serie di altri simili avvenuti negli ultimi tempi, portando nuovamente l’attenzione sulla situazione di sicurezza nel capoluogo. La richiesta mira a valutare misure immediate per contenere l’aumento dei fenomeni criminosi.

L’ennesimo raid nella notte nel cuore della città riaccende i riflettori sull’emergenza sicurezza ad Aversa. Dopo il tentato furto ai danni della gioielleria Grammatica in via Magenta, il sindaco Franco Matacena ha chiesto alla Prefetta Lucia Volpe la convocazione urgente del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Da qui la richiesta di un confronto immediato in sede istituzionale, per valutare “ogni opportuna azione finalizzata al rafforzamento dei dispositivi di prevenzione e controllo del territorio”. La richiesta arriva all’indomani del tentato colpo alla gioielleria di via Magenta, dove una banda – composta da circa venti persone e in azione con più mezzi, tra cui un furgone utilizzato come ariete – ha provato a sfondare la vetrina e a sradicare la cassaforte con delle funi, senza riuscirci.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, emergenza microcriminalità: sindaco chiede convocazione urgente del Comitato per la sicurezza

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