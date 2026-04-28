padova guardia di finanza sequestra banca clandestina cinese

Le forze di polizia hanno sequestrato una banca clandestina di origine cinese a Padova. L’indagine ha accertato che l’organizzazione gestiva operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da evasione fiscale, usura e attività finanziarie abusive. I flussi di denaro coinvolgevano anche transazioni verso altri paesi, secondo quanto riferito dalle autorità. L’operazione fa parte di un’indagine più ampia volta a contrastare attività finanziarie illegali.

Secondo le autorità, l’organizzazione riciclava denaro proveniente da evasione fiscale, usura e attività finanziarie abusive, con flussi anche verso l’estero. Sequestri per oltre 40 milioni di euro tra contanti, immobili, beni di lusso e criptovalute.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Venezia, scoperta banca cinese clandestina. Sequestrati 40 milioni di euro

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