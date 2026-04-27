Venezia scoperta banca cinese clandestina Sequestrati 40 milioni di euro

Nella zona di Venezia, le forze della Guardia di Finanza hanno sequestrato una banca clandestina gestita da un’associazione di cittadini cinesi. Durante l’operazione, sono stati bloccati circa 40 milioni di euro. L’indagine, condotta congiuntamente tra Venezia e Padova, ha portato al sequestro di denaro e alla scoperta di un’attività finanziaria operativa senza autorizzazioni ufficiali. La procedura ha coinvolto diverse unità investigative e ha portato al fermo delle attività illecite.

Una banca clandestina gestita da un’associazione per delinquere di cittadini cinesi è stata sequestrata in un’operazione della guardia di Finanza di Venezia e Padova. Le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro di somme di denaro contante, disponibilità finanziarie, criptovalute, immobili, auto di lusso e altri beni di pregio (tra cui orologi e gioielli) per un ammontare complessivo superiore ai 40 milioni di euro. Servizio di Alessio Orlandi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009...🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Venezia, scoperta banca cinese clandestina. Sequestrati 40 milioni di euro Venezia, scoperta banca cinese clandestina. Sequestrati 40 milioni di euro Notizie correlate Banca clandestina per ripulire il denaro dell'evasione fiscale: sequestrati beni per 40 milioni, 12 indagati. Coinvolti anche imprenditoriPADOVA - Scoperta una banca clandestina gestita da un'associazione per delinquere di matrice cinese, utilizzata per riciclare denaro proveniente da... Banca clandestina per ripulire il denaro dell'evasione fiscale: sequestrati beni per 40 milioni, 21 indagati. Coinvolti anche imprenditoriPADOVA - Scoperta una banca clandestina gestita da un'associazione per delinquere di matrice cinese, utilizzata per riciclare denaro proveniente da... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: FINANZA | Scoperta una banca clandestina gestita da un'associazione per delinquere cinese; Scalza e disperata: sulla tomba della mamma per sfuggire al padre; West Nile in Veneto, i primi 4 casi autoctoni del virus: uno a Treviso e tre a Padova. Ecco di chi si tratta. Scoperta la banca fantasma dei cinesiAl termine di una complessa attività d’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, le Fiamme Gialle dei Comandi Provinciali di Venezia e Padova, dalla tarda serata di ieri, stanno dand ... polesine24.it Scoperta dalla Guardia di Finanza una banca clandestina gestita dalla malavita cinesiEffettuate dalle Fiamme gialle ben 35 perquisizioni domiciliari e aziendali tra le province di Padova, Venezia, Treviso, Brescia, Milano e Prato ... padovaoggi.it Martedì 28 aprile dalle 21:00 sul canale nazionale 170 Prima Free - Emittente Televisiva Nazionale + diretta Facebook +diretta YouTube sarà con noi Roberto Quintavalle candidato comune di Venezia con la lista Venezia è tua - facebook.com facebook "È privo di ogni fondamento quanto riportato in un articolo del Corriere della Sera sulla decisione del Teatro La Fenice di Venezia di annullare tutte le future collaborazioni con il Maestro Venezi: il Presidente del Consiglio non è stato coinvolto in alcun modo s x.com