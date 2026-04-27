Venezia scoperta banca cinese clandestina Sequestrati 40 milioni di euro

Da tv2000.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Venezia, le forze della Guardia di Finanza hanno sequestrato una banca clandestina gestita da un’associazione di cittadini cinesi. Durante l’operazione, sono stati bloccati circa 40 milioni di euro. L’indagine, condotta congiuntamente tra Venezia e Padova, ha portato al sequestro di denaro e alla scoperta di un’attività finanziaria operativa senza autorizzazioni ufficiali. La procedura ha coinvolto diverse unità investigative e ha portato al fermo delle attività illecite.

Una banca clandestina gestita da un’associazione per delinquere di cittadini cinesi è stata sequestrata in un’operazione della guardia di Finanza di Venezia e Padova. Le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro di somme di denaro contante, disponibilità finanziarie, criptovalute, immobili, auto di lusso e altri beni di pregio (tra cui orologi e gioielli) per un ammontare complessivo superiore ai 40 milioni di euro. Servizio di Alessio Orlandi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009...🔗 Leggi su Tv2000.it

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