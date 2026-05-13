Kvara trascina il Psg a Lens | trionfo in Ligue 1 per la quinta volta di fila

Nel recupero della 29ª giornata di Ligue 1, il Paris Saint-Germain ha conquistato una vittoria per 2-0 contro una squadra avversaria in trasferta, portando a cinque le vittorie consecutive in campionato. La partita si è svolta in casa della rivale e ha visto un contributo decisivo da parte di un giocatore che ha guidato la squadra alla vittoria. La squadra di Luis Enrique ha così mantenuto la serie positiva nel massimo campionato francese.

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