Kvara trascina il Psg a Lens | trionfo in Ligue 1 per la quinta volta di fila

Da gazzetta.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel recupero della 29ª giornata di Ligue 1, il Paris Saint-Germain ha conquistato una vittoria per 2-0 contro una squadra avversaria in trasferta, portando a cinque le vittorie consecutive in campionato. La partita si è svolta in casa della rivale e ha visto un contributo decisivo da parte di un giocatore che ha guidato la squadra alla vittoria. La squadra di Luis Enrique ha così mantenuto la serie positiva nel massimo campionato francese.

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Nel recupero della 29? giornata la squadra di Luis Enrique vince 2-0 in casa della rivale nella corsa al titolo (gol del georgiano e di Mbaye) e conquista il 14° "scudetto" francese.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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