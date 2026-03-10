Ligue 1 | Psg abbattuto da un super Monaco il Lens torna a -1 Rennes quinto in solitaria

Il Paris Saint-Germain è stato sconfitto dal Monaco al Parco dei Principi, con i monegaschi che hanno conquistato tre punti fondamentali. Il Lens si avvicina a un punto dai parigini, mentre il Rennes si piazza in quinta posizione da solo. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti, che hanno vendicato l’eliminazione in Champions League.

Parigi (Francia) 9 marzo 2026 – Il Psg cercava la fuga e invece la Ligue 1 rimane un affare a due. Il Monaco vendica l'eliminazione in Champions League e trova tre punti al Parco dei Principi, mandando al tappeto i parigini. Ne approfitta il Lens, che torna così a -1 e prepara un finale di campionato in volata per il titolo francese. Si accende anche la lotta Champions, merito del momento d'oro per i monegaschi. Il Marsiglia torna al terzo posto e riaggancia il Lione, dietro il successo del Rennes lo porta al quinto posto in solitaria, mentre il Monaco accorcia il gruppo. Ora ci sono cinque squadre in 6 punti a ridosso delle prime quattro posizioni, con uno scontro diretto già nella prossima giornata a rendere il clima incanescente nella volata europea.