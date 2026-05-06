FC 26 UFFICIALE IL TOTS LIGUE 1 | DOMINIO PSG E SORPRESE LENS

EA SPORTS ha annunciato ufficialmente i giocatori scelti per il Team of the Season della Ligue 1 in Ultimate Team. La selezione include i giocatori più performanti del campionato francese, con il Paris Saint-Germain che domina la lista e il Lens che sorprende con alcune presenze. La lista riflette le prestazioni più evidenti durante tutta la stagione, selezionando i giocatori più costanti e influenti.

Le stelle del campionato francese arrivano su Ultimate Team. EA SPORTS ha svelato i protagonisti del Team of the Season della Ligue 1, premiando i giocatori che hanno mostrato la maggiore costanza durante l’intera stagione. Dal blocco del Paris Saint-Germain alle rivelazioni di Lens e Lione, ecco la lista completa dei campioni disponibili. Il dibattito si infiamma sui social mentre EA SPORTS continua a rilasciare le squadre stagionali ogni settimana su FC 26 e FC Mobile. Tra conferme e nuovi volti, il TOTS della Ligue 1 offre soluzioni incredibili per chiunque voglia potenziare la propria rosa con il meglio del calcio transalpino. The stars who wrote the campaign’s story.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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