La salute non può aspettare | intervista a Sunny De Vita sui Medici di Strada

Un ambulatorio solidale aperto a Napoli offre assistenza sanitaria gratuita alle persone in condizioni di vulnerabilità. In un'area della città, i medici di strada forniscono cure, ascolto e supporto sociale a chi si trova in difficoltà. L'iniziativa mira a raggiungere chi ha difficoltà ad accedere ai servizi sanitari tradizionali, puntando sulla presenza diretta e il contatto umano.

Un ambulatorio solidale a Napoli che garantisce assistenza sanitaria gratuita alle persone fragili, tra cura, ascolto e inclusione sociale. Nel cuore di Napoli, prende forma un servizio che unisce solidarietà e diritto alla salute: l’ambulatorio dei Medici di Strada, attivo presso la Parrocchia Madonna Riconciliatrice de La Salette. Ne parliamo con Sunny De Vita, referente di CittadinanzAttiva Napoli Ovest. D: Sunny, cos’è il progetto “Medici di Strada”? R: È un’iniziativa di grande valore sociale promossa dall’associazione Medici di Strada. Nasce per garantire assistenza sanitaria a chi ha difficoltà ad accedere ai servizi tradizionali: persone fragili, cittadini in difficoltà economica o semplicemente chi ha bisogno di un supporto immediato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - “La salute non può aspettare”: intervista a Sunny De Vita sui Medici di Strada San Marco Argentano, Caruso: “La salute dei cittadini non può aspettare”San Marco Argentano, in Calabria, è diventata oggi, 8 febbraio 2026, il palcoscenico di una protesta vibrante e determinata a difesa della sanità... Lombardia, l’assistenza sanitaria è in crisi: mancano 4.416 medici di famiglia. Cala la speranza di vita in saluteMilano, 31 marzo 2026 – Sono 322 i bandi che domani verranno aperti per trovare 4.