Un nuovo capitolo nell'omaggio a Martin Scorsese è stato annunciato, con Rebecca Miller che ha dedicato un progetto al regista. La produzione, disponibile su una piattaforma di streaming, si focalizza su un approfondimento sulla carriera e il lavoro di Scorsese. Tra le novità, una riflessione su un regista che, secondo alcuni, si avvicina all'intensità dei libri di Peter Cameron.

Martin Scorsese ha deciso il nuovo capitolo del grandioso omaggio che gli ha dedicato Rebecca Miller (“Mr Scorsese” su Apple Tv+: garantisce svariate ore di chiacchiere intelligenti). Qualche giorno fa abbiamo visto la prima foto: un inedito Leonardo DiCaprio con il baffi – ecco perché li aveva alla cerimonia degli Oscar, dove i premi lo hanno solo sfiorato: “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson ha avuto sei statuette, lui nulla. Accanto a lui Jennifer Lawrence con una cappa di tweed lunga fino ai piedi, intorno solo neve. Per il prossimo film, Scorsese ha scelto uno dei romanzi più misteriosi di Peter Cameron, scrittore americano bravissimo e di culto per i fan. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Per Peter Cameron c’è un regista finalmente all’altezza dei suoi libri: Scorsese

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Contenuti utili per approfondire Per Peter Cameron

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Peter Cameron, è troppo presto per scrivere di pandemia(dell'inviata Mauretta Capuano) Peter Cameron, l'autore di Un giorno questo dolore ti sarà utile, il suo longseller rilanciato su TikTok, arriva al Salone del Libro di Torino con un libro che ... ansa.it

Al SalTo26 ci sarà anche Peter Cameron, per alcuni importantissimi appuntamenti. Domenica 17, alle 11.00, l'autore di "Un giorno questo dolore ti sarà utile" (Adelphi) sarà in dialogo con il Gruppo di lettura del Bookstock per svelarci un po' dei suoi libri di cult - facebook.com facebook