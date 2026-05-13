Kings League i Boomers in finale Play In | out i BigBro di Florenzi

I BigBro, squadra guidata da Alessandro Florenzi e Davide Moscardelli, sono stati eliminati dalla Kings League durante la fase Play In, chiudendo così il loro cammino nel torneo. La squadra dei Boomers si è qualificata per la finale, mentre i BigBro sono usciti dalla competizione. La partita si è svolta a Cologno Monzese il 13 maggio 2026.

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Cologno Monzese, 13 maggio 2026 – Termina il percorso in Kings League dei BigBro di Alessandro Florenzi e Davide Moscardelli. I Boomers di Fedez approdano in finale Play In (ultimo modo per accedere ai Play Off) dopo una partita ricca di colpi di scena contro la squadra dell'ex Roma e Milan. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Dopo 1', i Boomers passano in vantaggio con la rete del portiere Iuliano. Nello stesso minuto, i BigBro pareggiano con il gol dell'altro estremo difensore, Casapieri. Al 3', Merlonghi ribalta il risultato portando in vantaggio i BigBro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, i Boomers in finale Play In: out i BigBro di Florenzi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Kings League, i Bigbro di Florenzi ko: vittoria TrmMilano, 18 marzo 2026 – I Bigbro di Alessandro Florenzi cadono in una sfida spettacolare contro i TRM di TheRealMarzaa per 4-5. Kings League, Brocchi cade con la Zeta Como: ok i BigBro di FlorenziCologno Monzese, 15 aprile – La Zeta Como di Brocchi non riesce a dare continuità alla vittoria della scorsa settimana contro gli Underdogs. Temi più discussi: Boomers - D-Power | Highlights | Round 11 Streaming | DAZN IT; Scheda squadra Boomers; Kings League, i Boomers ai quarti: battuti di misura gli Zebras; Kings League Italy:i Boomers di Fedez vincono i play-in, Nainggolan torna con i Caesar. Kings League, Play-In fatali per TRM e BIGBRO: i Boomers volano ai quarti. Il tabellone x.com CURIOSITA' - Kings League Italy: i Boomers di Fedez vincono i play-in, Nainggolan torna con i CaesarLa Kings League Lottomatica.sport Italy entra sempre più nel vivo. Dopo partite spettacolari, gol incredibili e colpi di scena continui, giovedì 14 maggio i riflettori saranno tutti puntati sui playof ... napolimagazine.com Kings League: i Boomers di Fedez ai quarti, Nainggolan torna con i CaesarI Boomers, la squadra presieduta da Fedez, hanno ottenuto un'importante vittoria nei play-in della Kings League Lottomatica.sport Italy, assicurandosi così un posto nei quarti di finale della competiz ... it.blastingnews.com