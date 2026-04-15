Kings League Brocchi cade con la Zeta Como | ok i BigBro di Florenzi

Nella partita di ieri, la Zeta Como di Brocchi ha perso contro gli Underdogs, interrompendo la serie di risultati positivi ottenuti nella settimana precedente. La squadra di Brocchi non è riuscita a mantenere la vittoria e si è fermata con questa sconfitta. I BigBro di Florenzi sono stati protagonisti di una prestazione che ha contribuito al risultato finale. La sfida si è giocata a Cologno Monzese.

Cologno Monzese, 15 aprile – L a Zeta Como di Brocchi non riesce a dare continuità alla vittoria della scorsa settimana contro gli Underdogs. L'ex allenatore del Milan è sceso in campo per alcuni minuti nel corso della partita di lunedì contro i BigBro, ma la squadra di Florenzi e Moscardelli ha vinto per 2-5 senza mai rischiare veramente una possibile rimonta. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5. Dopo 42'' di gioco, i BigBro passano in vantaggio con la rete del portiere Casapieri. Al 5', la Zeta Como ha l'occasione di pareggiare con un tiro dal dischetto: Casapieri è straordinario nel respingere la conclusione di Girgenti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, Brocchi cade con la Zeta Como: ok i BigBro di Florenzi Notizie correlate Kings League, i Bigbro di Florenzi ko: vittoria TrmMilano, 18 marzo 2026 – I Bigbro di Alessandro Florenzi cadono in una sfida spettacolare contro i TRM di TheRealMarzaa per 4-5. Kings League, debutto da favola dei Circus: ko i BigBro di Moscardelli e FlorenziBologna, 3 marzo 2026 – Inizio a sorpresa per la Kings League alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. Panoramica sull’argomento Si parla di: Kings League: grandi sfide con Brocchi, Calaiò e il derby fra streamer. Kings League, Brocchi cade con la Zeta Como: ok i BigBro di FlorenziL'ex allenatore del Milan è tornato in campo, ma non ha lasciato il segno nel tabellino della sfida vinta da Florenzi e compagni ... msn.com Kings League, Brocchi e Calaiò protagonisti nei match dell’ottava giornataSi è chiusa l’ottava giornata del secondo split della Kings League Lottomatica.sport Italy, andata in scena alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. milanosportiva.com