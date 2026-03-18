Kings League i Bigbro di Florenzi ko | vittoria Trm

I Bigbro di Alessandro Florenzi sono stati sconfitti dai TRM di TheRealMarzaa con il punteggio di 4-5 in una partita molto combattuta. L'incontro si è svolto a Milano il 18 marzo 2026, e ha visto entrambe le squadre mettere in campo grande intensità e diverse reti. La sfida ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di Kings League.

Milano, 18 marzo 2026 – I Bigbro di Alessandro Florenzi cadono in una sfida spettacolare contro i TRM di TheRealMarzaa per 4-5. Nella Fonzies Arena di Cologno Monzese, la squadra di Spizzi e Moscardelli non riesce a conquistare la seconda vittoria consecutiva. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'. Dopo 3' di gioco, i TRM passano in vantaggio con Paolo Scienza che deve solamente appoggiare la sfera in rete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, i Bigbro di Florenzi ko: vittoria Trm Articoli correlati Kings League, prima vittoria per i BigBro di Florenzi: ko i D-Power di Leotta e Vieri11 marzo 2026 – I BIGBRO di Moscardelli e Florenzi conquistano la prima vittoria nel secondo Split di Kings League alla Fonzies Arena di Cologno... Kings League, debutto da favola dei Circus: ko i BigBro di Moscardelli e FlorenziBologna, 3 marzo 2026 – Inizio a sorpresa per la Kings League alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. Aggiornamenti e notizie su Kings League Temi più discussi: D-Power - BigBro FC | Highlights | Round 2 Streaming | DAZN IT; Kings League, i TRM si impongono nel finale: battuti i BIGBRO; Kings League Lottomatica.sport, oggi terzo Matchday e altri premi in palio con il concorso Fan of the Kings: Meet the Prince; Kings League, Split 2: Underdogs scatenati, crollo Caesar. Il racconto della seconda giornata. Kings League, calendario della terza giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati liveKings League Italia, terza giornata Split 2: orari ufficiali, calendario partite del 16 marzo 2026 e risultati in tempo reale. atomheartmagazine.com Kings League Lottomatica.sport, oggi terzo Matchday e altri premi in palio con il concorso Fan of the Kings: Meet the PrinceLa terza giornata segna la terza fase del contest che mette in palio la maglia di una delle squadre del torneo e un'esperienza da re per assistere alla finale del torneo insieme a Claudio Marchisio ... corrieredellosport.it Neymar segna il suo primo rigore presidenziale in Kings League con i Furia FC e durante l’evento ha attaccato Ancelotti per averlo escluso dai convocati del Brasile: https://fanpa.ge/R2WXa - facebook.com facebook Da #fedez a #diletta leotta, tutti i vip in campo per la Kings League: «Se vinco dico basta alla pasta alla norma» x.com