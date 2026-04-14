Fincantieri ha consegnato alla Marina Militare la Nave Tritone, una nuova unità destinata alla difesa subacquea. La consegna è avvenuta presso lo stabilimento del Polo Tecnologico della Subacquea, controllato dall'azienda. La nave, costruita secondo specifiche tecniche precise, si aggiunge alle risorse navali destinate alle operazioni di sorveglianza e sicurezza nelle acque nazionali. La consegna rappresenta un passo importante nell'aggiornamento della flotta militare.

Presenti alla cerimonia di consegna l’Ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro, Comandante logistico della Marina Militare, l’Ammiraglio Ispettore Capo Cristiano Nervi, Direttore Navarm, e Gabriele Maria Cafaro, Executive Vice President Underwater di Fincantieri. L’articolato programma di adeguamento a cui è stata sottoposta Nave ‘Tritone’ nello stabilimento di Palermo, ha permesso di potenziarne le capacità operative e di rafforzarne l’integrazione con il sistema delle competenze nazionali di Marina Militare. La configurazione modulare e la flessibilità degli spazi consentono di ricoverare, movimentare, alimentare e mantenere payload diversificati – inclusi sistemi senza equipaggio aerei, di superficie e subacquei – garantendo una rapida riconfigurazione in base alle missioni da assolvere.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fincantieri consegna alla Marina Militare Nave Tritone: nuova frontiera della difesa subacquea

Fincantieri consegna alla Marina Militare nave Tritone: sorveglierà le reti energetiche e di telecomunicazione nei fondaliFincantieri ha consegnato oggi alla Marina Militare la nave Tritone, unità polivalente di supporto concepita per garantire la massima versatilità...

Varo tecnico per la nuova nave oceanografica della Marina MilitareIl 26 gennaio, presso il cantiere navale Fincantieri di Riva Trigoso, è avvenuta la cerimonia di varo tecnico della “Quirinale”, la nuova Nave...

Temi più discussi: Fincantieri consegna alla Marina Militare la nave Tritone, piattaforma strategica per la sicurezza subacquea; Arriva Nave Tritone, la Marina Militare investe nella protezione delle infrastrutture sottomarine; Grecale e Libeccio, tra le onde per 40 anni. Ultimo ammaina bandiera solenne per le due navi che hanno fatto la storia della Marina.

Fincantieri consegna alla Marina Militare la nave Tritone: tecnologia e modularità per le sfide del mondo subacqueoUna nave progettata per garantire elevata versatilità operativa, con particolare attenzione alle attività nella dimensione subacquea ... telenord.it

Fincantieri consegna alla Marina Militare l’unità polivalente di supporto TritoneConsegnata a Palermo alla Marina Militare l’unità polivalente di supporto Nave Tritone, piattaforma modulare pensata per la dimensione subacquea ... difesaonline.it

La Spagna sta rafforzando la sorveglianza delle sue infrastrutture critiche sotto il mare con l'incorporazione di una nuova nave della marina militare progettata per operare in profondità e proteggere i cavi sottomarini - facebook.com facebook