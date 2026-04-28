Jorma Taccone, membro del trio comico The Lonely Island, ha dichiarato di essersi sentito a disagio con Kevin Spacey, che ha condotto il Saturday Night Live in un episodio passato. La sua testimonianza rappresenta la prima volta in cui Taccone affronta pubblicamente questa esperienza. La rivelazione si unisce ad altre vicende legate all’attore, coinvolto in diverse accuse e procedimenti giudiziari.

Jorma Taccone, membro del celebre trio comico The Lonely Island, ha rivelato per la prima volta che Kevin Spacey è stato l’unico conduttore del Saturday Night Live con cui si è sentito profondamente a disagio durante gli anni trascorsi nello show. La dichiarazione è arrivata nel corso di un’intervista rilasciata venerdì al podcast Obsessed di The Daily Beast, in cui il comico, ha deciso di rompere un silenzio durato quasi due decenni. Taccone ha lavorato nel Saturday Night Live dal 2005 al 2011 insieme ad Andy Samberg e Akiva Schaffer, formando il trio responsabile dei celebri digital shorts che hanno rivoluzionato la comicità del programma nell’era di internet.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Kevin Spacey mi mise a disagio”: la rivelazione inedita di un comico del SNL

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