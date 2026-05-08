Trasimeno concerto spostato | Meloni | ‘Evitate l’allarmismo

Un concerto previsto sul lago Trasimeno è stato spostato, suscitando reazioni tra i residenti e le autorità locali. La presidente della regione ha invitato a non allarmarsi, mentre si discute sulle conseguenze del calo dei fondali per la navigazione verso l’Isola Maggiore. La Regione Umbria ha inoltre espresso dubbi sulla comunicazione degli organizzatori dell’evento, richiedendo chiarimenti su alcuni aspetti organizzativi e di sicurezza.

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