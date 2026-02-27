Luchè il concerto evento alla Reggia di Caserta spostato all’Ippodromo di Agnano

Luchè ha comunicato che il concerto previsto alla Reggia di Caserta si terrà invece all’Ippodromo di Agnano il 10 settembre. La modifica della location è stata decisa su richiesta dei fan. L’evento rappresenta un appuntamento importante per l’artista e il pubblico che aveva già acquistato i biglietti per la data originale. La nuova venue offrirà un palco per uno spettacolo che si annuncia intenso.

SANREMO – Luchè ha annunciato, a grande richiesta dei fan, lo spostamento del concerto evento inizialmente previsto alla Reggia di Caserta in una nuova venue: appuntamento il 10 settembre all’Ippodromo di Agnano per uno show che sarà memorabile. L’ennesima affermazione di una carriera che lo ha già consacrato come simbolo della musica partenopea e tra i rapper più rispettati e influenti d’Italia. Agnano diventa così il teatro di una celebrazione maestosa: la sua città, il suo pubblico, la sua storia. Un ritorno che non deve dimostrare nulla, ma che ribadisce, con forza, il peso e la statura di un artista che ha costruito la propria grandezza nel tempo, traguardo dopo traguardo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

