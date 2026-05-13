Kedrion e l’investimento per la ‘Plasma Valley’ toscana

Un investimento di 150 milioni di euro è stato annunciato per espandere il polo produttivo situato a Bolognana, in provincia di Lucca. L’obiettivo è aumentare la capacità di produzione, che attualmente riguarda plasma e derivati. La cifra destinata verrà utilizzata per migliorare le strutture e ampliare gli impianti presenti nel sito toscano. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’azienda coinvolta nell’investimento.

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Un investimento da 150 milioni di euro per potenziare il polo produttivo di Bolognana, in provincia di Lucca, triplicandone la capacità produttiva. L’annuncio di Kedrion, azienda biofarmaceutica specializzata nella produzione di terapie plasmaderivate per la cura di malattie rare, segna la nascita di una ‘ Plasma Valley ’ in Toscana. Gli obiettivi di Kedrion. L’obiettivo è triplicare la capacità produttiva del sito, che passerebbe da 1,1 milioni a 3,3 milioni di litri di plasma lavorato all’anno. Un modo per far fronte alla crescente domanda di immunoglobuline. Il progetto vede la partecipazione del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha concesso a Kedrion un finanziamento di 14 milioni di euro attraverso un contratto di sviluppo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Kedrion e l’investimento per la ‘Plasma Valley’ toscana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Con Avis Toscana 6 giovani diventeranno “ambasciatori” per la donazione di sangue e plasmaArezzo, 30 marzo 2026 – Diventeranno “ambasciatori” per promuovere la cultura della donazione di sangue e plasma tra i giovani. Motor Valley e Food Valley si incontrano all'autodromo di Imola: tortellini e garganelli "corrono" sul cordolo della TosaL’autodromo Enzo e Dino Ferrari non è più solo il tempio della velocità, ma diventa una tela a cielo aperto dove il motorsport abbraccia l’eccellenza... Argomenti più discussi: Benvenuti nella Plasma Valley. Investimento da 150 milioni alla Kedrion di Bolognana per triplicare la produzione; Kedrion e l’investimento per la ‘Plasma Valley’ toscana; Kedrion investe 150 milioni in Toscana: nasce la Plasma Valley italiana per le malattie rare; 150 milioni di investimento per triplicare la capacità produttiva di Kedrion. Benvenuti nella Plasma Valley. Investimento da 150 milioni alla Kedrion di Bolognana per triplicare la produzioneBOLOGNANA - Lo slogan che questa mattina ha accompagnato la presentazione avvenuta presso lo stabilimento Kedrion di Bolognana rendeva subito l’idea di ... giornaledibarga.it