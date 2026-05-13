Kean verso il recupero ma resta in dubbio | la Fiorentina studia due piani tattici per la sfida alla Juve

Da calcionews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Moise Kean si avvicina al recupero dopo un infortunio e potrebbe tornare in campo con la Fiorentina per la prossima sfida contro la Juventus. Tuttavia, non è ancora certo se sarà disponibile, poiché le squadre stanno valutando diverse opzioni tattiche per affrontare l’incontro. Restano da definire i tempi di rientro e le scelte definitive del tecnico. La situazione resta in evoluzione, con Kean che si impegna per rientrare in forma.

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