L’attaccante sta cercando di recuperare in tempo per la partita tra Juventus e Fiorentina, in programma questa settimana. La squadra viola ha affrontato alcune gare con lui in campo e altre senza, e si può notare una differenza nei risultati e nelle prestazioni. Kean si sta allenando intensamente per essere disponibile, ma al momento non ci sono conferme sulla sua presenza. La sua possibile assenza o presenza potrebbe influenzare l’andamento della sfida.

di Francesco Spagnolo Kean spinge per tornare in campo e la sfida Juve Fiorentina è nel suo mirino. Ma andiamo a scoprire i numeri della Viola con lui in campo e senza. L’impatto di un singolo giocatore sull’economia di una squadra è spesso oggetto di dibattito tra tifosi e analisti, ma quando i numeri iniziano a parlare, la discussione si sposta dal campo delle opinioni a quello dei fatti statistici. Nel caso della Fiorentina e del percorso recente di Moise Kean, i dati offrono uno spaccato quasi paradossale che merita un’analisi approfondita, evidenziando una discrepanza nei risultati che lascia riflettere. Analizzando il rendimento del club con e senza l’apporto dell’attaccante azzurro, emerge un trend che sembra premiare la squadra proprio nei momenti di sua assenza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kean resta in dubbio per Juve Fiorentina, l’ex bianconero sta facendo di tutti per esserci. Come cambia la Viola con o senza di lui

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