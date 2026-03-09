Fiorentina | Christensen in lista Uefa per il Rakow Kean in dubbio per la Conference ma potrebbe giocare a Cremona

La Fiorentina ha inserito Christensen nella lista Uefa per la partita contro il Rakow. Kean è in dubbio per la sfida di Conference ma potrebbe comunque essere impiegato nella trasferta di Cremona. La squadra si sta già preparando per la partita di lunedì contro il club lombardo, dopo aver affrontato il match di giovedì in Europa League.

FIRENZE – Testa già alla partita di lunedì prossimo a Cremona, in casa Fiorentina. Anche se giovedì ci sarà il match di Conference contro il Rakow, per cercare la qualificazione ai quarti di finale. Ma è ovvio che la situazione in classifica preoccupi assai di più. La trasferta di Cremona sembra una finale, oppure uno spareggio per restare in serie A. Intanto, in vista del Rakow, indisponibili Brescianini e Rugani fuori dalla Lista Uefa, e la coppia Solomon-Lezzerini, entrambi alle prese con i postumi di una lesione al retto femorale della coscia destra. Anzi, proprio riguardo Lezzerini la Fiorentina ha fatto richiesta di sostituirlo e iscrivere Christensen, visto che l’infortunio del proprio portiere è superiore a 30 giorni di diagnosi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

