Fiorentina | Gudmundsson sostituirà Solomon a Udine Gosens con la mascherina in dubbio Rugani può esserci

La Fiorentina domani si prepara alla sfida a Udine con alcuni cambi in formazione. Gudmundsson prenderà il posto di Solomon, mentre Gosens, con la mascherina, resta in dubbio. Rugani potrebbe essere inserito in difesa, ma ancora non è certa la sua presenza. La decisione definitiva dipenderà dalle valutazioni dell’allenatore, che deve affrontare anche il problema della posizione di Comuzzo, che ha avuto una prestazione difficile contro lo Jagiellonia.

FIRENZE – Il dubbio più grande in vista della delicatissima partita che la Fiorentina giocherà lunedì 2 marzo 2026 a Udine, Vanoli ce l’ha in difesa: Comuzzo giocherà a destra? La prestazione contro lo Jagiellonia lo ha messo in seria difficoltà nella scelta per la prossima partita. Dodò è squalificato. L’allenatore giocherà la carta Rugani dall’inizio? Non è da escludere. Fuori causa sicuramente Manor Solomon. Al suo posto, quasi naturalmente, ci sarà Albert Gudmundsson. Mentre Robin Gosens, sottoposto ad accertamenti diagnostici e a videat specialistico maxillo-facciale, potrebbe teoricamente scendere in campo purchè protetto da una mascherina. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Fiorentina: Solomon e De Gea in campo contro il Pisa. Ancora dubbi per Gudmundsson e RuganiFIRENZE – Il bollettino medico conforta: sia Solomon, reduce da uno stato febbrile, che De Gea (aveva rimediato contro il Como una sub-lussazione del...

Albert Gudmundsson entra dalla panchina e decide la sfida contro la Dynamo Kiev

FLASH | Fiorentina-Jagiellonia, che tegola per Vanoli: si ferma SolomonInfortunio Solomon - Brutte notizie in casa Fiorentina nel corso della gara di Conference League contro i polacchi dello ... fantamaster.it

Gud, ora o mai più: senza Solomon alla Fiorentina serve il vero AlbertUna delle notizie peggiori che la Fiorentina si porta dietro dal playoff di ritorno di Coference League contro lo Jagiellonia, oltre all'aspetto caratteriale e di approccio alle partite sul ... firenzeviola.it

Cronache di spogliatoio. . L’anima italiana della Fiorentina Femminile viene rappresentata anche dal lavoro sul settore giovanile, che sta portando i primi frutti in prima squadra. a cura di @giacomo_brunetti #cronachedispogliatoio #fiorentina #serieawom - facebook.com facebook

Prevenzione e ricordo nel nome di Davide Astori Un momento dedicato nel pre-partita di Udinese-Fiorentina, ma anche un gesto concreto di prevenzione udinese.it/news/societa/p… x.com