La Fiorentina si prepara per la partita contro la Lazio senza la presenza di Fagioli e Gudmundsson, mentre il difensore Pongracic è in dubbio a causa di un problema fisico. Kean continua ad allenarsi a parte e non è ancora sicuro di essere disponibile. I tifosi hanno espresso insoddisfazione per le notizie sulle condizioni dei giocatori e l’incertezza sulla formazione. La squadra si allenerà ancora prima di affrontare la sfida in programma nel prossimo weekend.

FIRENZE – Le condizioni fisiche del difensore Marin Pongracic saranno valutate da qui a lunedì quando la Fiorentina è attesa dalla gara casalinga di campionato contro la Lazio. Il difensore croato, infatti, nel corso della sfida disputata ieri sera a Londra contro il Crystal Palace, ha accusato un risentimento muscolare che ha portato il tecnico gigliato Paolo Vanoli a sostituirlo nei minuti finali. Il numero 20 della Fiorentina negli ultimi 3 giorni ha lavorato con programma personalizzato per il riacutizzarsi di un problema ad una tibia che lo sta condizionando da oltre un mese. Sulla pesante sconfitta di ieri nell’andata dei quarti di finale di Conference in casa del Crystal Palace è tornato Jack Harrison. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: contro la Lazio senza Fagioli e Gud. Pongracic in dubbio. Kean si allena ancora a parte. L’ira dei tifosi

Fiorentina vince a Como: Fagioli e Kean firmano il 2-0, rinforzando la corsa europea dei viola.Fiorentina Allunga sul Como: Fagioli e Kean Decidono al Sinigaglia La Fiorentina si è imposta per 2-0 sul campo del Como sabato 14 febbraio 2026,...

Leggi anche: Fiorentina: vittoria di Pasqua a Verona (0-1). Segna Fagioli con l’unico tiro in porta. Gud: rissa ed espulsione. Pagelle

Temi più discussi: Fiorentina-Lazio: probabili formazioni e statistiche; Fiorentina-Lazio chiude la 32ª giornata; Probabili formazioni Fiorentina-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Zaccagni, Gudmundsson, Fagioli, Mandragora, Parisi e Gila; Tegola verso Fiorentina-Lazio: persa una pedina importante per la squadra.

Lazio, Agostinelli: Contro la Fiorentina la gara delle motivazioni opposteAi microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli ha analizzato il momento della Lazio in vista del prossimo impegno contro la Fiorentina e non solo: Più si va avanti in questo modo ... lalaziosiamonoi.it

Lazio, dal gol dell’ex di Vecino agli assist di Milinkovic: l’ultimo successo al FranchiL'ultima vittoria dei biancocelesti in trasferta contro la Fiorentina risale al 10 ottobre del 2022: terminò 0-4 in favore dei capitolini ... cittaceleste.it

La Fiorentina é così inferiore al Crystal Palace - facebook.com facebook

L'imbucata di @Matteo_Magrini "Arrendiamoci alla mediocrità di questa #Fiorentina e conserviamo le ambizioni per il futuro" x.com