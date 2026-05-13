Kate a Reggio Emilia | il bagno di folla e il dettaglio che omaggia l' Italia
La principessa Kate è arrivata a Reggio Emilia, accolta da una grande folla di persone. Durante la visita, si è notato un particolare che ha attirato l’attenzione, legato a un gesto che omaggia l’Italia. Si tratta del primo viaggio ufficiale all’estero dopo aver superato una malattia grave, e la sua presenza ha suscitato entusiasmo tra i cittadini. La visita si è svolta senza incidenti, con l’interesse rivolto anche a questo dettaglio simbolico.
La principessa Kate è arrivata Reggio Emilia e non è passato inosservato un dettaglio che dice molto della felicità della moglie di William di aver scelto l’Italia come meta del suo primo viaggio all’estero dopo aver vinto la battaglia contro il tumore. Come prevedibile sin dal primo passo sul.🔗 Leggi su Today.it
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