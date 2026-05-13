Kate a Reggio Emilia | il bagno di folla e il dettaglio che omaggia l' Italia

La principessa Kate è arrivata a Reggio Emilia, accolta da una grande folla di persone. Durante la visita, si è notato un particolare che ha attirato l’attenzione, legato a un gesto che omaggia l’Italia. Si tratta del primo viaggio ufficiale all’estero dopo aver superato una malattia grave, e la sua presenza ha suscitato entusiasmo tra i cittadini. La visita si è svolta senza incidenti, con l’interesse rivolto anche a questo dettaglio simbolico.

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