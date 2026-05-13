L'articolo analizza il ruolo delle donne nel passato e nel presente, concentrandosi sulla capacità di mediazione e sul potere esercitato attraverso l'immagine. Si confrontano figure storiche con quelle contemporanee, evidenziando come la rappresentazione visiva influenzi l’immaginario collettivo e il rapporto con il potere. L’autore esplora le dinamiche tra immagine e ruolo femminile, sottolineando aspetti concreti di questa relazione nel corso della storia.

di Massimo Tassi La capacità di mediazione, il potere al femminile, l’importanza dell’immagine e l’impatto sull’immaginario collettivo. E a fare da sfondo, il territorio reggiano, dove cresce l’attesa per la visita di Kate Middleton. Già, una principessa del Regno Unito nelle terre di Matilde. Una presenza che curiosamente mette in rapporto vicende medievali e avvenimenti odierni, per una continuità che è donna. E che, in qualche modo, indirettamente e allo stesso tempo sorprendentemente, secondo alcuni, collegherebbe la "bianca rupe" d’arenaria di Canossa alla residenza del Windsor Great Park, dove la Principessa del Galles dimora con la famiglia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kate nelle terre di Matilde. Il parallelismo storico fra immagine e potere

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