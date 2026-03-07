Milan Inter quanto vale il derby di domani sera a San Siro? Spunta il parallelismo con quello storico precedente

Domani sera a San Siro si sfidano Milan e Inter in un match che richiama il derby storico del 2024, quando si decise l’assegnazione della seconda stella. La partita, molto attesa, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di ottenere un risultato decisivo in questa stagione. La sfida si svolge davanti a un pubblico appassionato e si prevede un grande fermento sugli spalti.

Inter News 24 Milan Inter di domani sera può assomigliare a quello che assegnò la seconda stella nell’aprile del 2024. L’analisi di Libero. Il Derby della Madonnina di domani sera non è solo una sfida per il primato cittadino, ma il vero e proprio match point per cucire lo scudetto numero 21 sul petto dei nerazzurri. Secondo l’edizione odierna di Libero, il confronto di San Siro ricalca fedelmente quello storico che portò alla conquista della seconda stella: un trionfo domani sera (ore 20.45, diretta Dazn) porterebbe l’ Inter di Cristian Chivu a +13 sul Milan a sole 10 giornate dal termine, ipotecando il titolo in via ufficiosa. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Milan Inter, derby scudetto a San Siro: un successo per volare a +13 e chiudere i conti. 🔗 Leggi su Internews24.com

Milan-Inter, San Siro sold out per il derby: il Diavolo stabilisce il nuovo record di incasso in Serie AMancano ormai pochi giorni al Derby della Madonnina e l’attesa attorno a Milan-Inter cresce di ora in ora.

Serie A: Milan-Inter in campo domenica alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioniIl derby è sempre una partita particolare, speciale. Bella da giocare e da vivere, una serata di sport tra prima e seconda nel campionato. Poi ci sono i tre punti che valgono domani come la prossima ... ansa.it

Libero – Milan-Inter, derby da specchio riflesso: strano parallelismo col passato…L'accostamento dal quotidiano tra la sfida in programma domani sera e una del passato recente con grande soddisfazione nerazzurra ... msn.com

