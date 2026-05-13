Reggio Emilia ha accolto con entusiasmo la visita di Kate Middleton, che ha suscitato grande attenzione tra la folla presente. La principessa ha salutato i bambini con un inchino e si è fermata per abbracciarne uno con disabilità, suscitando emozioni tra i presenti. Ha anche rivolto un saluto in italiano e ha compiuto un gesto che ha toccato molti. La visita ha attirato numerosi spettatori che hanno assistito alla presenza della figura pubblica.

Reggio Emilia impazzisce per Kate Middleton: ‘Come Lady Diana’. Un inchino davanti ai bambini, un abbraccio che ha fatto emozionare la piazza e migliaia di persone accorse solo per vedere da vicino la principessa più amata del momento. Kate Middleton ha trasformato Reggio Emilia in un piccolo evento mondiale durante il suo primo viaggio all’estero dopo la remissione dal cancro. E in città, per molti, si è rivisto qualcosa di Lady Diana. La folla in attesa della principessa L’arrivo di Kate Middleton e la folla impazzita in piazza. La principessa del Galles è atterrata all’aeroporto di Parma intorno a mezzogiorno prima di raggiungere il centro di Reggio Emilia, dove ad attenderla c’erano circa tremila persone.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Kate Middleton travolge Reggio Emilia: l’abbraccio alla fan disabile, il “ciao” in italiano e il gesto che ha commosso tutti

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