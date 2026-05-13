Kate Middleton a Reggio Emilia le immagini dell’arrivo | il saluto alla folla festante poi l’abbraccio con una ragazza disabile – VIDEO

La principessa del Galles è arrivata questa mattina a Reggio Emilia, accolata da una folla che si è radunata davanti al Duomo. Dopo aver salutato i presenti, si è avvicinata a una ragazza disabile, con cui ha scambiato un abbraccio. Le immagini dell’evento mostrano il momento dell’arrivo e il contatto con i cittadini presenti, mentre il video riprende i dettagli dell’evento.

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È arrivata, in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo di Reggio Emilia, la principessa del Galles, Kate Middleton. Ad attenderla tanti ammiratori, bandiere inglesi, le autorità di Reggio Emilia, decine di membri dell’ambasciata inglese e della stampa estera. Ci sono i bimbi di due classi di 5 anni delle scuole dell’infanzia Robinson e Diana, due degli asili più storici del sistema Reggio Children. Alla finestrella dello storico negozio di cappelli "Duri" un drappello di eleganti signori inglesi con i loro cappellini e le velette.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Kate Middleton a Reggio Emilia, le immagini dell’arrivo: il saluto alla folla festante, poi l’abbraccio con una ragazza disabile – VIDEO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Kate Middleton, l’arrivo a Reggio Emilia: prime foto e incontri Kate Middleton a Reggio Emilia: missione per il Reggio Approach? Cosa scoprirai Come influenzerà il modello emiliano la strategia globale della Royal Foundation? Chi sono gli esperti che incontrerà la Principessa... Temi più discussi: Kate Middleton oggi a Reggio Emilia, visita agli asili più belli del mondo dopo la malattia; Kate Middleton a Reggio Emilia, cosa sappiamo sulla visita: l’incontro in Comune, il tour negli asili simbolo e la tappa da Max Mara; Il primo viaggio di Kate Middleton dopo il cancro sarà in Italia: ma cosa farà la principessa a Reggio Emilia?; Kate Middleton, viaggio a Reggio Emilia il 13 e 14 maggio. Kate Middleton a Reggio Emilia, fan in attesa tra bandiere e rose: la diretta x.com Kate nella mia città natale reddit Kate Middleton arrivata a Reggio Emilia: il look che omaggia l'Italia, il menù del rinfresco e l'abbraccio della follaLa Principessa Kate Middleton è oggi a Reggio Emilia per una visita da lei fortemente voluta che si concentrerà sulla conoscenza del al 'Reggio ... ilgazzettino.it Kate Middleton porta a Reggio Emilia una ventata di colore: col tailleur azzurro omaggia l’ItaliaKate Middleton è arrivata a Reggio Emilia: primo viaggio ufficiale internazionale dopo la diagnosi di cancro. Per l’occasione ha scelto un tailleur azzurro. fanpage.it