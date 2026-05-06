Kate Middleton a Reggio Emilia Sceglie l’Italia dopo la malattia

Tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, la principessa del Galles sarà a Reggio Emilia per una visita ufficiale. L’obiettivo è incontrare rappresentanti locali e approfondire l’approccio educativo adottato nella città, riconosciuto a livello internazionale. La visita si inserisce in un percorso di impegni ufficiali nell’ambito di una recente ripresa dopo un periodo di malattia.

Kate Middleton visiterà la città di Reggio Emilia tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio. L’obiettivo della visita della principessa del Galles, quello di conoscere l’approccio educativo sperimentato nella città e riconosciuto a livello internazionale. Servizio di Monica Di Loreto RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Kate Middleton a Reggio Emilia. Sceglie l’Italia dopo la malattia Kate Middleton a Reggio Emilia. Sceglie l'Italia dopo la malattia Notizie correlate Kate Middleton a Reggio Emilia: missione per il Reggio Approach? Cosa scoprirai Come influenzerà il modello emiliano la strategia globale della Royal Foundation? Chi sono gli esperti che incontrerà la Principessa... Kate Middleton in Italia: il primo viaggio all'estero dopo la malattiaLa principessa del Galles torna sulla scena internazionale e lo fa scegliendo l’Italia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Kate torna in Italia: a Reggio Emilia in nome dell’infanzia; La principessa Kate a Reggio Emilia il 13 e 14 maggio; Kate in Italia. La principessa visiterà Reggio Emilia; Kate Middleton a Reggio Emilia: la principessa del Galles in città per conoscere il Reggio Emilia Approach. Kate Middleton, viaggio a Reggio Emilia per studiare modello di educazione prima infanziaLeggi su Sky TG24 l'articolo Kate Middleton, viaggio a Reggio Emilia per studiare modello di educazione prima infanzia ... tg24.sky.it La principessa Kate Middleton torna in Italia: sarà a Reggio Emilia per occuparsi di infanziaLa principessa d'Inghilterra sarà a Reggio due giorni per studiare più da vicino l'approccio educativo di Reggio Emilia ... dire.it Kate Middleton sarà in visita privata a Reggio Emilia mercoledì 13 e giovedì 14 maggio. Si tratterà del suo primo viaggio all’estero dopo il cancro. Una trasferta fortemente voluta dalla principessa, sottolineano da Kensington Palace, che si concentrerà sull - facebook.com facebook L’Emilia Romagna sembra proprio essere un luogo entrato nel cuore della royal family. Lo scorso anno ad aprile la visita di Carlo e Camilla a Ravenna, quest’anno, tra pochi giorni, Kate Middleton a Reggio Emilia x.com