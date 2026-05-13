Reggio Emilia si è animata con l’arrivo di una figura reale, suscitando entusiasmo tra cittadini di tutte le età. La principessa, arrivata nella città, è stata accolta da numerosi spettatori che hanno manifestato il loro apprezzamento. La visita ha coinvolto diverse zone della città, con momenti di incontro e celebrazioni pubbliche. La giornata si è conclusa con un’atmosfera di festa diffusa tra la popolazione.

Reggio Emilia si colora di rosso, blu e bianco. Cappelli in stile Elisabetta, bandiere inglesi e un abbigliamento formale: i fan reggiani della principessa del Galles Kate Middleton l’hanno accolta come una vera star. Presenti già dalle 8:30 la attendevano scalpitanti in piazza Prampolini.La moglie dell’erede di Inghilterra èarrivata ed ha subito salutato con eleganza e gioia i bambini che la aspettavano. Nel palazzo municipale la principessaKate riceverà il Primo Tricolore, la massima onorificenza cittadina consegnata dal sindaco Marco Massari e dal prefetto Salvatore Angieri. Sui profili social ufficiali da sono apparse le immagini della...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Kate Middleton, Reggio Emilia in festa per il suo arrivo

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