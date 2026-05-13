Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia per un viaggio di due giorni in Italia, iniziato il 13 maggio. Il primo impegno si è svolto presso il Municipio della città, dove si sono radunate alcune persone. La presenza della Principessa del Galles ha attirato l’attenzione dei media locali e della folla di spettatori. La visita prosegue con altri incontri e appuntamenti previsti nel corso della sua permanenza.

Kate Middleton è in Italia per due giorni, dal 13 al 14 maggio. Il primo appuntamento della Principessa del Galles è per oggi presso il Municipio di Reggio Emilia dove la folla è cominciata ad affluire. Kate Middleton, il primo appuntamento a Reggio Emilia. Kate Middleton è attesa intorno all’ora di pranzo presso il Municipio di Reggio Emilia e alla sala del Tricolore dove dovrebbe ricevere un prestigioso premio. La Principessa è ricevuta in piazza dal sindaco Marco Massari e dal prefetto Salvatore Angieri che la attendono sotto il colonnato del Municipio. IPA Due donne indossano il fascinator in omaggio a Kate La Principessa si è ritagliata...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, l’arrivo a Reggio Emilia: prime foto e incontri

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