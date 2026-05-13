kate middleton in italia il riconoscimento prestigioso a reggio emilia

La Principessa del Galles è arrivata a Parma a bordo di un volo privato e si è recata a Reggio Emilia, dove ha ricevuto un riconoscimento ufficiale. La cerimonia si è svolta in città, in occasione di un evento dedicato all’educazione della prima infanzia. La visita in Italia si è concentrata su impegni istituzionali e riconoscimenti pubblici legati al suo lavoro in questo settore.

Kate Middleton è in Italia. La Principessa del Galles arriva a Parma con un volo speciale e a Reggio Emilia riceve un riconoscimento prestigioso per il suo lavoro nel settore dell’educazione della prima infanzia. Kate Middleton riceve Il Primo Tricolore. Il primo appuntamento di Kate Middleton a Reggio Emilia è presso il Municipio dove viene celebrata con “Il Primo Tricolore”. Il riconoscimento è riferito alla bandiera italiana. Il primo tricolore italiano nacque ufficialmente proprio il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia. La Principessa è in visita in qualità di madrina del Royal Foundation Centre for Early Childhood, e non su richiesta del governo britannico, quindi la presentazione dovrebbe essere a porte chiuse anziché in una cerimonia pubblica.🔗 Leggi su Dilei.it

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Kate Middleton’s prestigious Italy AWARD Sparks HUGE BACKLASH as Brits Call It UNDESERVED

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