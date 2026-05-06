La principessa del Galles sarà in Italia il 13 e 14 maggio per un viaggio ufficiale a Reggio Emilia. Si tratta della prima visita all’estero dopo aver affrontato una malattia. La partecipazione si svolgerà senza la presenza del marito, il principe William. L'evento si concentrerà su incontri istituzionali e attività pubbliche nella città emiliana. La sua presenza in Italia rappresenta un momento di rilievo per le relazioni tra i due paesi.

Da quando nel marzo 2024 aveva annunciato di avere un cancro, la principessa non aveva più affrontato un viaggio ufficiale all'estero. Ma ora che la malattia è solo un brutto ricordo Kate è pronta a sbarcare a Reggio Emilia. Sarà la sua prima visita ufficiale in Italia, ma in realtà si tratta di un ritorno nel Paese dove ha studiato da ragazza borghese quando ancora il futuro a corte era lontano. A Firenze ha infatti frequentato il British Institute, e in Toscana ha anche studiato l’italiano. Il nuovo viaggio di Kate, peraltro, sarà una rara visita in solitaria, senza il principe William. Pochi i precedenti: Middleton in passato ha visitato solo Danimarca, Olanda, Lussemburgo e Francia senza il marito (con cui lo scorso 29 aprile ha festeggiato 15 anni di matrimonio).🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton sta per arrivare in Italia: il suo primo viaggio ufficiale all'estero dopo la malattia

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