Kate Middleton è arrivata in Italia e ha manifestato di essere impaziente di iniziare il suo soggiorno nel paese. Il suo primo impegno a Reggio Emilia prevede diverse attività programmate nel corso della visita. Si tratta del suo primo viaggio ufficiale in Italia da sola e dopo aver avuto una diagnosi di cancro. La visita si svolge nel rispetto del calendario stabilito, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sugli eventi specifici.

Il viaggio di Kate in Italia è senza dubbio una buona notizia. Dal 2024, quando le era stato diagnosticato il cancro che l’ha tenuta lontana dai riflettori per mesi, portandola a cancellare ogni impegno per dedicarsi ai trattamenti necessari per guarire, è la prima volta che la principessa del Galles vola fuori dal Regno Unito per una visita ufficiale e soprattutto, che lo fa da sola. A Reggio Emilia, non ci sono né William né i suoi bambini, ma solo il suo staff e gli esponenti della sua associazione, la Royal Foundation Centre for Early Childhood, che hanno scelto la città emiliana per studiarne il modello educativo che l’ha resa celebre nel mondo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Kate Middleton arriva in Italia: “E’ impaziente”. Ecco il programma del suo viaggio a Reggio Emilia, il primo da sola e dopo il cancro

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