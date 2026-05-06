La Principessa del Galles si trova in Italia per una visita ufficiale a Reggio Emilia, la prima dopo aver superato una malattia grave. L’evento segna il ritorno ai viaggi istituzionali dopo il ricovero e le cure. La visita prevede incontri con autorità locali e rappresentanti della comunità, senza dettagli su programmi specifici o altri impegni in programma durante il soggiorno.

Dopo la remissione dal cancro, Kate, la Principessa del Galles riprende i viaggi ufficiali: al centro della visita il modello educativo per l’infanzia di Reggio Emilia e il rilancio del suo impegno internazionale Dopo mesi segnati da una difficile battaglia contro il cancro,Catherine (Kate) Middleton Principessa di Galles si prepara a tornare sulla scena internazionale con un viaggio simbolico e carico di significato.Il 13 e 14 maggio la futura regina sarà a Reggio Emilia per una visita ufficiale, la prima all’estero dopo la remissione annunciata all’inizio del 2025. L’annuncio, diffuso da Kensington Palace, è stato accolto con grande attenzione dai media britannici, prima fra tutti la BBC, cheparla apertamente di questo viaggio come un’altra tappa verso ilpieno ritorno ai doveri reali.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Kate Middleton torna in Italia, la prima visita ufficiale dopo la malattia sarà a Reggio Emilia

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