Oggi a Reggio Emilia è arrivata la principessa, nel suo primo viaggio ufficiale all’estero dopo aver affrontato una malattia. L’evento ha attirato l’attenzione di pubblico e media, con la presenza di diverse persone che l’hanno accolta all’arrivo. La visita si svolge in mattinata e prevede incontri con rappresentanti locali e visite a istituzioni della città. La principessa si è spostata con un mezzo ufficiale e ha fatto il suo ingresso in città senza rilasciare dichiarazioni.

Kate Middleton arriva oggi a Reggio Emilia in quello che è il suo primo viaggio all’esterno dopo la malattia. La principessa d’Inghilterra ha scelto l’Italia per la sua prima missione fuori dal Regno Unito da quando ha annunciato che il suo cancro è in remissione. Sarà una visita di due giorni a partire da oggi, incentrata sull’ educazione della prima infanzia. Kate è a Reggio Emilia in quella che ha definito una “ missione esplorativa ” internazionale volta a esaminare diversi approcci a sostegno dei bambini piccoli e di chi se ne prende cura. “Vuole sottolineare che continuerà a fare di questo la sua causa”, ha detto Joe Little, caporedattore di Majesty Magazine.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kate Middleton oggi a Reggio Emilia, la principessa in Italia nel suo primo viaggio all’estero dopo la malattia

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Princess Catherine Set for Italy as She Confirms First Overseas Return

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