Kate Middleton in Italia | il primo viaggio all' estero dopo la malattia

Il 13 e il 14 aprile, la principessa del Galles ha effettuato il suo primo viaggio ufficiale all'estero dopo aver affrontato una malattia. La visita si è svolta in Italia, dove ha partecipato a diversi eventi pubblici e incontri con autorità locali. La presenza della principessa in Italia è stata ampiamente seguita dai media e ha coinvolto numerose attività ufficiali nel paese.

La principessa del Galles torna sulla scena internazionale e lo fa scegliendo l’Italia. Il 13 e il 14 maggio Kate Middleton sarà infatti a Reggio Emilia per una visita ufficiale legata ai temi della prima infanzia e dell’ educazione dei bambini, un argomento che da anni rappresenta uno dei pilastri del suo impegno pubblico. Per il Regno Unito e per la famiglia reale britannica si tratta di molto più di un semplice viaggio istituzionale, secondo i media britannici, dalla BBC ai principali quotidiani del Paese, questa missione rappresenta "un’altra tappa verso il pieno ritorno ai doveri reali" della futura regina dopo il difficile periodo segnato dalla malattia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Kate Middleton in Italia: il primo viaggio all'estero dopo la malattia Notizie correlate Kate Middleton sta per arrivare in Italia: il suo primo viaggio ufficiale all'estero dopo la malattiaDa quando nel marzo 2024 aveva annunciato di avere un cancro, la principessa non aveva più affrontato un viaggio ufficiale all'estero. Kate Middleton, due anni dall’annuncio della malattia: “Oggi è una persona diversa”Era il 22 marzo del 2024 quando, dopo lunghi mesi di assenza dalla scena pubblica, Kate Middleton annunciò in un video pubblicato sui suoi canali... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Kate torna in Italia: a Reggio Emilia in nome dell’infanzia; Kate Middleton arriva in Italia, prima viaggio all'estero dalla fine della chemio. E dal 2016 non era mai partita da sola; Kate in Italia. La principessa visiterà Reggio Emilia; La principessa Kate a Reggio Emilia il 13 e 14 maggio. Kate Middleton sta per arrivare in Italia: il suo primo viaggio ufficiale all'estero dopo la malattiaLa principessa del Galles il 13 e 14 maggio sarà a Reggio Emilia, senza il marito William, per una visita legata al suo progetto per la prima infanzia con la Royal Foundation ... vanityfair.it Kate Middleton in Italia: primo viaggio all'estero dopo la malattiaSarà a Reggio Emilia il 13 e 14 maggio per una rara missione in solitaria. Al centro, il suo progetto sulla prima infanzia con la Royal Foundation ... tgcom24.mediaset.it Kate Middleton torna in Italia. È il suo primo viaggio all’estero dopo la malattia - facebook.com facebook La principessa Kate Middleton andrà a Reggio Emilia il 13 e il 14 maggio per un viaggio legato alla sua fondazione sull’infanzia x.com