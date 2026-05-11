Il programma di Kate Middleton a Reggio Emilia | Incontri privati informali e molto pratici

Mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, una principessa del Galles ha visitato Reggio Emilia, partecipando a incontri privati e informali. La visita si inserisce in un percorso che coinvolge temi legati all’educazione della prima infanzia. La giornata si è svolta attraverso incontri pratici, senza eventi pubblici ufficiali, e ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e esperti del settore. La visita si è concentrata su scambi di opinioni e dialoghi diretti.

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Reggio Emilia, 11 maggio 2026 – La visita della principessa del Galles, Kate Middleton, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio a Reggio Emilia nasce dall’incontro tra “due percorsi” che si sono sviluppati in parallelo e che oggi si incrociano nel segno dell’educazione della prima infanzia. E non sarà una visita di facciata. Lo sottolinea, ancora una volta, il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, secondo cui la presenza della principessa britannica rappresenta il riconoscimento internazionale di un’esperienza pedagogica “nota in tutto il mondo”. https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliacronacafrancesco-profumo-kate-middleton-0fdba89a https:www.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il programma di Kate Middleton a Reggio Emilia: “Incontri privati, informali e molto pratici” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Kate Middleton a Reggio Emilia: missione per il Reggio Approach? Cosa scoprirai Come influenzerà il modello emiliano la strategia globale della Royal Foundation? Chi sono gli esperti che incontrerà la Principessa... Kate Middleton a Reggio Emilia: il ritorno dopo la diagnosi di cancro? Cosa scoprirai Come ha fatto un carro armato a finanziare una scuola? Perché Kate Middleton ha scelto proprio il modello di Reggio Emilia? Cosa ha... Argomenti più discussi: Il primo viaggio di Kate dopo il cancro sarà in Italia: tutto sulla visita a Reggio Emilia; Dopo Carlo e Camilla arriva Kate Middleton, la Royal Family ha l’Emilia Romagna nel cuore: il programma; Kate Middleton sarà in Italia! Ecco come e dove vederla da vicino; Kate Middleton a Reggio Emilia: il modello educativo Reggio Approach al centro della visita della Principessa del Galles il 13 e 14 maggio. Immagini rilasciate dal Principe e dalla Principessa di Galles per celebrare il 100° compleanno del Sir David Attenborough reddit