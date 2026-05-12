Domani mattina, la principessa arriverà all’aeroporto di Parma e si recherà a Reggio Emilia, dove parteciperà a un incontro nel municipio. Successivamente, visiterà alcuni asili simbolo della città e concluderà la giornata con una tappa presso il negozio Max Mara. La visita ufficiale fa parte di un programma che include vari appuntamenti nel centro storico e nelle strutture educative locali.

Il programma ufficiale resta blindatissimo, ma le indiscrezioni aiutano a tracciare il percorso della visita. La principessa, come scrive La Gazzetta di Reggio, dovrebbe atterrare nella tarda mattinata di domani, mercoledì 13 maggio, all’aeroporto di Parma, per poi raggiungere Reggio Emilia. La prima tappa sarebbe il Municipio, con visita alla storica Sala del Tricolore, luogo simbolo della città e della nascita della bandiera italiana. Nelle vie dove passerà la principessa Kate è prevista la bonifica e la sigillatura col piombo di cabine, cassette postali e tombini e saranno rimossi i contenitori di rifiuti, come conferma Il Resto del Carlino.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton a Reggio Emilia, cosa sappiamo sulla visita: l’incontro in Comune, il tour negli asili simbolo e la tappa da Max Mara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Kate Middleton a Reggio Emilia e l'omaggio a Max MaraAGI - C’è un silenzio operoso, quasi millimetrico, che in queste ore avvolge i portici di Piazza Prampolini.

Icona di eleganza, Kate Middleton ama la moda ‘made in Reggio’: i look firmati Max MaraReggio Emilia, 7 maggio 2026 – La principessa del Galles, icona internazionale di stile, da quasi 15 anni apprezza la moda reggiana e sceglie di...

Argomenti più discussi: La principessa Kate Middleton andrà a Reggio Emilia il 13 e il 14 maggio per un viaggio legato alla sua fondazione sull'infanzia; Kate torna in Italia: a Reggio Emilia in nome dell’infanzia; Kate Middleton a Reggio Emilia. Visita storica, la principessa è impaziente di arrivare; Cosa sono Reggio Children e il celebre Reggio Emilia Approach che portano Kate Middleton in Italia?.

Litigare Destra e Sinistra su chi ha avuto l'idea di donare il Tricolore a Kate? Fatto ? Kate Middleton fa litigare FdI e Pd a Reggio Emilia x.com

Kate Middleton e i parcheggi - reddit.com reddit

Ecco l’itinerario che farà Kate Middleton nelle 24 ore a Reggio. VIDEOREGGIO EMILIA – Saranno poco più di 24 ore, molto serrate. Per vedere, e capire. Il ruolo di Kate Middleton di guida della Royal Foundation Centre for Early Childhood non è di facciata. La principessa ... reggionline.com