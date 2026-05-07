Kate Middleton il primo viaggio dopo il cancro è in un asilo italiano | cos’è il metodo educativo Malaguzzi e perché la principessa vuole conoscerlo

Il 13 e 14 maggio, la principessa Kate Middleton si recherà in Italia, a Reggio Emilia, per la sua prima visita ufficiale all’estero dopo aver affrontato una diagnosi di cancro e le terapie. Si tratterà di un viaggio di due giorni, durante il quale visiterà un asilo locale. La visita si inserisce nel suo programma dopo il periodo di malattia, segnato da riposo e recupero.

Il 13 e 14 maggio la principessa Kate Middleton varcherà i confini del Regno Unito per la sua prima missione ufficiale internazionale dal 2024, anno segnato dalla diagnosi di cancro e dalle successive terapie, e arriverà in Italia, a Reggio Emilia. Non è un caso che la scelta sia caduta sull’Emilia. La principessa, che non viaggiava ufficialmente all’estero da dicembre 2022 (quando accompagnò William a Boston), intende onorare un impegno preso e poi rimandato proprio a causa della malattia. La principessa verrà per visitare il Centro per la Prima Infanzia della Royal Foundation, la realtà da lei creata nel 2021, per conoscere da vicino quello che nel mondo è celebrato come il «Reggio Emilia Approach».🔗 Leggi su Open.online

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