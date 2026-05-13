Kate Middleton a Reggio Emilia il look che omaggia l’Italia Bagno di folla nella piazza a numero chiuso | il motivo della visita – Il video
Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia, dove ha incontrato un grande numero di persone in una piazza chiusa al pubblico. La visita, la prima all’estero dopo una recente remissione da una malattia, ha attirato molti spettatori. La duchessa ha sfoggiato un look che richiama lo stile italiano, attirando l’attenzione di presenti e media. Un video documenta i momenti principali dell’evento, che ha visto un bagno di folla in attesa di incontrarla.
Reggio Emilia apre le sue porte a Kate Middleton, per la prima volta all’estero dopo la remissione dal Cancro. Ad attenderla nella piazza Prampolini accessibile a numero chiuso, il sindaco della città Marco Massari, che consegnerà alla principessa del Galles il Primo Tricolore, la principale onoreficenza cittadina, nella sala del Tricolore. Al centro della trasferta di Kate Middleton c’è la visita al Centro per la Prima Infanzia della Royal Foundation, la realtà da lei creata nel 2021, per conoscere da vicino quello che nel mondo è celebrato come il «Reggio Emilia Approach»: una filosofia educativa nata da un atto di resilienza nella storia dell’Italia.🔗 Leggi su Open.online
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