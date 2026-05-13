Kate Middleton a Reggio Emilia il look che omaggia l’Italia Bagno di folla nella piazza a numero chiuso | il motivo della visita – Il video

Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia, dove ha incontrato un grande numero di persone in una piazza chiusa al pubblico. La visita, la prima all’estero dopo una recente remissione da una malattia, ha attirato molti spettatori. La duchessa ha sfoggiato un look che richiama lo stile italiano, attirando l’attenzione di presenti e media. Un video documenta i momenti principali dell’evento, che ha visto un bagno di folla in attesa di incontrarla.

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