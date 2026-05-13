Kate Middleton a Reggio Emilia riceve dei girasoli dall'inviato de La Volta Buona | Princess this is for you
Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia, per visitare gli asili della città famosi in tutto il mondo. Ad accogliere la principessa, anche le tv e infatti l'inviato de La Volta Buona riesce a consegnarle un mazzo di girasoli.🔗 Leggi su Fanpage.it
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