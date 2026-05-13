Kate Middleton a Reggio Emilia riceve dei girasoli dall'inviato de La Volta Buona | Princess this is for you

Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia, per visitare gli asili della città famosi in tutto il mondo. Ad accogliere la principessa, anche le tv e infatti l'inviato de La Volta Buona riesce a consegnarle un mazzo di girasoli.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Kate Middleton è a Reggio Emilia per una visita privata dedicata a un tema che segue da anni: l’educazione nella prima infanzia ? shorturl.at/C4zzB ( princeandprincessofwales via Instagram ) x.com

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