Rosanna Cacio de La Volta Buona dopo l'incidente sulla strada per Sanremo | Credevo fossero morti tutti

Rosanna Cacio ha vissuto momenti di grande paura dopo l’incidente sulla strada per Sanremo che ha coinvolto la troupe de La Volta Buona. La donna ricorda di aver pensato che tutti fossero morti, mentre l’autista non aveva rallentato come richiesto. Il veicolo si è scontrato con un ostacolo improvviso, causando danni e spavento tra i presenti. La scena è rimasta impressa nella memoria di chi era in auto in quel momento.

Rosanna Cacio racconta gli attimi di terrore dopo l'incidente della troupe de La Volta Buona lungo la strada per Sanremo: "Avevamo chiesto al nostro autista di rallentare". Fanpage.it apprende che i collaboratori di Balivo sono illesi e operativi sul posto, mentre una ragazza dell'altra vettura ha riportato una frattura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Volta Buona, incidente a Sanremo per la troupe. L’inviata Rosanna Cacio: “Pensavo fossero tutti morti”Un incidente sulla strada ha coinvolto la troupe di La Volta Buona, causando grande paura tra i presenti.

Violento scontro tra il van de La Volta Buona diretto a Sanremo e un’altra auto, la paura della giornalista Rosanna Cacio: “Quando ho visto la macchina ribaltata ho pensato fossero tutti morti”Un incidente tra il van de La Volta Buona e un’altra auto ha causato grande paura tra i presenti.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La troupe Rai e lo schianto con l'auto verso Sanremo: Pensavo fossero tutti morti. Il racconto dell'inviata Rosanna Cacio e la band coinvolta; Incidente in autostrada per Rosanna Cacio e la troupe Rai sul van verso Sanremo, pensavo fossero tutti morti; Violento scontro tra il van de La Volta Buona diretto a Sanremo e un'altra auto, la paura della giornalista Rosanna Cacio: Quando ho visto la macchina ribaltata ho pensato fossero tutti morti; Ho pensato fossero morti, incidente per troupe Rai a Sanremo: il racconto dell'inviata.

Rosanna Cacio de La Volta Buona dopo l’incidente sulla strada per Sanremo: Credevo fossero morti tuttiRosanna Cacio racconta gli attimi di terrore dopo l'incidente della troupe de La Volta Buona lungo la strada per Sanremo: Avevamo chiesto al nostro ... fanpage.it

Incidente shock per la troupe de La volta Buona: il racconto di Rosanna CacioPer Rosanna Cacio e la troupe de La Volta Buona, così come per gli Annimeniacs, questo viaggio verso Sanremo difficilmente verrà dimenticato. Un incidente improvviso, la paura di perdere delle vite e ... ultimenotizieflash.com

Quando ho visto la macchina ribaltata ho pensato che fossero tutti morti, la situazione era davvero agghiacciante". Così Rosanna Cacio, inviata Rai, ricorda quei momenti interminabili dopo l’incidente in autostrada, mentre il van che la portava verso Sanremo - facebook.com facebook

La troupe Rai e lo schianto con l’auto verso Sanremo: «Pensavo fossero tutti morti». Il racconto dell’inviata Rosanna Cacio e la band coinvolta x.com