Durante il soggiorno di due giorni a Reggio Emilia, Kate Middleton ha deciso di alloggiare in una grande tenuta immersa nel verde. La residenza, situata fuori dal centro cittadino, si trova in una zona tranquilla e riservata. La visita, non ufficiale, ha visto la presenza della Duchessa in diversi luoghi della città, senza partecipare a eventi pubblici di rilievo.

In occasione dei due giorni trascorsi a Reggio Emilia, Kate Middleton ha scelto di alloggiare in una grande tenuta in mezzo al verde Domani 13 e dopodomani 14 maggioKate Middleton arriverà a Reggio Emilia, si tratta del suo primo viaggio fuori dall’Uk da quando è guarita dal tumore. E’ proprio l’Italia il Paese predestinato per questa sua meta così attesa, con l’occasione andrà a visitare un asilo. Questo sarà un ritorno in un Paese che ha sempre molto amato e frequentato per tre mesi da ragazza, quando frequentò i corsi d’arte e di italiano del British Institute a Firenze. “La principessa del Galles è impaziente di visitare l’Italia e di scoprire come il Reggio Emilia Approach crei ambienti in cui la natura e le relazioni amorevoli si uniscono per sostenere lo sviluppo dei bambini”, fanno sapere i tabloid.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Kate Middleton: due giorni a Reggio Emilia, ecco dove alloggerà

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