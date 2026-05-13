La principessa si è fermata alcuni minuti a salutare i tanti fan in piazza a Reggio: sorrisi, raccolta dei doni e qualche parola in italiano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kate incontra i fan in piazza e parla italiano: "Ciao, come stai?"

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