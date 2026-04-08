Ciao come stai? | la donna che saluta il pensionato gli strappa il braccialetto e scappa

Una donna ha avvicinato un pensionato per salutarlo, ma subito dopo lo ha afferrato e gli ha strappato il braccialetto, scappando via. L’episodio si è verificato in pochi secondi, lasciando il pensionato senza il suo oggetto e senza possibilità di reagire. La scena è avvenuta in un luogo pubblico, mentre la donna si allontanava rapidamente, lasciando dietro di sé un senso di sorpresa e incredulità.

Non ha avuto neppure il tempo di accorgersi di quello che stava accadendo che si è visto sfilare il braccialetto e ha visto scappare quella donna che pochi istanti prima lo aveva fermato per salutarlo. Dove è successoÈ successo a Lissone, intorno a mezzogiorno di martedì 7 aprile in via. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Strappa gli orecchini a una donna e poi scappa su un motoveicolo: la sua fuga dura pocoI poliziotti hanno notato la scena e sono prontamente intervenuti, inseguendo l'uomo e arrestandolo Nel pomeriggio di mercoledì, la Polizia di Stato...

Strappa la collana a una donna e scappa, ma viene bloccato da un agente e dai passanti: arrestatoUn rapinatore 43enne è stato arrestato per furto con strappo, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, ma anche per detenzione illecita di sostanze...

Temi più discussi: Ivan Segreto: ’Rive’ è un brano che rappresenta un momento di cambiamento – INTERVISTA; Osteria Nuova, con la scusa del vecchio amico gli strappano la catenina da 7mila euro. I due scappano ma grazie alla denuncia vengono...; Ciao vez, ti ricordi?, il boom social dello sconosciuto che ferma e filma ciclisti e pensionati; Premiere: Sebra Cruz ci racconta Giri Pop e la nascita di Metromare.

Max De Lorenzis mette le sue fragilità in Ciao Come Stai: il videoSono davvero emozionato di poter condividere in anteprima il videoclip del mio nuovo singolo, Ciao come stai?, ai lettori di Sky TG24. Questo brano è una delle tracce più personali e intime che io ... tg24.sky.it

Giorgia Meloni a Elly Schlein: «Ciao come stai?». Ma il disgelo non arriva. Le battute con la moglie di Bonelli al ricevimento al QuirinaleToc Toc. Vestito a campana color carta da zucchero, rigorosamente accompagnato da tacco anti-affondo, Giorgia Meloni non manca l’appuntamento al Quirinale per la festa della Repubblica. Dopo ... ilgazzettino.it

Ciao! Sto leggendo FUMANA di Paolo Malaguti e mi sta piacendo tantissimo: mi potete suggerire altri libri sulle streghe ambientati in Veneto o zone limitrofe Grazie buona giornata! - facebook.com facebook

Ciao Mircea, ti ho conosciuto una sera a Brescia, all’inizio degli Anni Novanta. Una cena a base di polenta, il vino rosso, le tua grande simpatia, la cultura, l’umanità, tutto. Che la terra ti sia lieve, un forte abbraccio alla famiglia. #Lucescu x.com