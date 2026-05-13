La principessa del Galles ha condiviso alcuni video su Instagram che mostrano scene di Reggio Emilia e immagini delle scuole dell'infanzia locali. Nei filmati si vedono ambienti scolastici e momenti di attività educativa, mentre lei si presenta pronta ad approfondire il metodo Reggio Approach. I contenuti sono stati pubblicati sui social e sono disponibili sulla piattaforma di foto e video.

La principessa del Galles ha postato alcuni video che ritraggono Reggio e scorci delle scuole dell'infanzia cittadini. "Il Reggio Emilia Approach è diventato un modello educativo di riferimento a livello globale, che incoraggia i bambini a 'vivere' la connessione", scrive Kate Middleton. I fantasmi esistono, sono tra noi, li incrociamo tutti i giorni, ma non li vediamo, spesso li ignoriamo. Sono fantasmi, o come spesso si dice,.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kate e i video su Instagram: "Pronta per il Reggio Approach"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Kate Middleton a Reggio Emilia: missione per il Reggio Approach? Cosa scoprirai Come influenzerà il modello emiliano la strategia globale della Royal Foundation? Chi sono gli esperti che incontrerà la Principessa...

Il Reggio Emilia Approach che ha incuriosito KateAGI - Un carro armato, sei cavalli e tre camion abbandonati dai tedeschi in ritirata, lungo la via Emilia.

Temi più discussi: Kate Middleton arriva in Italia, la prima visita ufficiale dopo la malattia per studiare gli asili; Kate Middleton a Reggio: Le donne e le loro battaglie al centro della visita. VIDEO; Reggio Approach, il metodo educativo che ha portato Kate Middleton a Reggio Emilia; Kate da sola in Italia, William a casa coi bambini. E Re Carlo apre il Parlamento lo stesso giorno.

MISSIONE ROMA L'uomo di Trump in pellegrinaggio dal Papa Deepfake su Meloni: un caso che fa scuola nel mondo - Carburanti e accise: un boomerang per Palazzo Chigi - Comincia a Reggio Emilia la rinascita internazionale di Kate Middleton x.com

La principessa Catherine riceverà il massimo onore dal sindaco di Reggio Emilia reddit

Kate e i video su Instagram: Pronta per il Reggio ApproachLa principessa del Galles ha postato alcuni video che ritraggono Reggio e scorci delle scuole dell'infanzia cittadini. Il Reggio Emilia Approach è diventato un modello educativo di riferimento a ... ilrestodelcarlino.it

Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia: festa in piazza e Primo Tricolore in Municipio. VIDEO | LA DIRETTAProssimo aggiornamento in tv e in streaming alle 12,45 all’interno di Tg Reggio Telereggio: guarda la diretta streaming Kate Middleton, 24 ore a Reggio: tutte le tappe in diretta su Telereggio. VIDEO ... reggionline.com