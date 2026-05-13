Durante un viaggio lungo la via Emilia, è stato avvistato un carro armato, sei cavalli e tre camion lasciati dai tedeschi in ritirata. Questi resti sono stati trovati in una zona dove si concentrano i ricordi della Seconda Guerra Mondiale. La scoperta ha attirato l’attenzione di molte persone, tra cui anche la duchessa di Cambridge, che ha mostrato interesse per questa testimonianza storica.

AGI - Un carro armato, sei cavalli e tre camion abbandonati dai tedeschi in ritirata, lungo la via Emilia. Un gruppo di mamme. E un maestro in bicicletta. È l'inizio del Reggio Emilia Approach, l'approccio educativo nato nel secondo Dopoguerra al centro della visita in Italia di Kate Middleton. Un'occasione di scambio con il Royal Foundation Center for Early Childhood che la principessa del Galles ha creato nel 2021 per sostenere il benessere dei bambini nei primi anni di vita. Nel 1945, nella campagna reggiana, a Villa Cella, una manciata di donne - organizzate attorno all' Udi - raccoglie fondi grazie alla vendita degli 'strumenti di guerra' lasciati dai soldati tedeschi in fuga.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Reggio Emilia Approach che ha incuriosito Kate

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