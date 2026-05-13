Kalulu verso il rinnovo | la Juventus prepara l’incontro decisivo e studia come blindare il suo jolly difensivo

La Juventus si prepara a incontrare il difensore nel prossimo futuro per discutere il rinnovo del contratto. La società ha pianificato un incontro che potrebbe arrivare nei prossimi giorni e sta valutando diverse strategie per assicurarsi la permanenza del giocatore a lungo termine. Kalulu, attualmente in scadenza, rappresenta un elemento importante per la rosa e la dirigenza sta lavorando per trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti.

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