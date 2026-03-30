Juventus Kalulu verso il rinnovo fino al 2030

La Juventus sta negoziando il rinnovo di Pierre Kalulu, con l’obiettivo di prolungare il contratto fino al 2030. Secondo quanto riportato da un quotidiano, si stanno discutendo le condizioni economiche e le modalità dell'accordo. La trattativa è in corso e non sono stati ancora resi noti i dettagli ufficiali.

Secondo quanto riportato da il Giornale, la Juventus sta lavorando al rinnovo di Pierre Kalulu. Le cifre e i dettagli. I dettagli del rinnovo di Kalulu La dirigenza della Juventus si è messa al lavoro per rinnovare il contratto di Kalulu fino al 2030. Il nuovo accordo dovrebbe prevedere un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Kalulu verso il rinnovo fino al 2030 Articoli correlati Rinnovo di Locatelli alla Juventus: verso l'accordo fino al 2030La Juventus sta accelerando una fase cruciale di consolidamento della rosa, orientata a garantire continuità e stabilità nel medio-lungo periodo. Leggi anche: La Juventus blinda McKennie: ufficiale il rinnovo fino al 2030. Vlahovic verso la permanenza? TRA RINNOVI È SU WESTON MCKENNY, THURAM NEL 2028 SPALLETTI FINO AL 2030 RIFINITURA ALLA CONTINASSA!! Aggiornamenti e notizie su Juventus Kalulu verso il rinnovo fino... Temi più discussi: Juve, Kalulu: Fiducia nel gruppo, contento per Vlahovic e Milik; Cabal-Kalulu, com'è andato il confronto Juve in Colombia-Francia; Serie A | Juventus-Sassuolo | La partita; Liverpool and Manchester United considering move for Juventus’ Pierre Kalulu. Kalulu espulso al 42' di Inter-Juventus: perché il VAR non può intervenire e cosa dice il regolamentoI bianconeri rimangono in 10 uomini sul finire del primo tempo a causa di un abbaglio dell'arbitro La Penna. Ma la tecnologia in questo caso non può soccorrerlo: il regolamento non lo prevede. msn.com Kalulu-Bastoni, Bordocam svela i retroscena di Inter-Juventus e la frase di Lautaro: Non è giallo ma ormai l'arbitro ha fischiatoLe immagini di Inter-Juventus ricostruiscono il rosso al 42’ del primo tempo: la frase di capitan Lautaro a Kalulu per sedare le proteste verso l'arbitro La Penna. goal.com Lo sponsor di LEWANDOWSKI alla Juventus Douglas Costa, suo ex compagno al Bayern e grandissimo estimatore del polacco "Alla Juve farebbe comodo - ha detto il brasiliano, oggi al Chievo in Serie D, a Tuttosport - gli consiglierei tutta la vita di indossa - facebook.com facebook Koopmeiners e il nuovo ruolo di "falso esterno" con l'Olanda: una mossa riproponibile alla Juventus x.com