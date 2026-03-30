La Ginnastica Petrarca ha ottenuto due vittorie consecutive nel campionato di Serie C di Artistica Maschile, mantenendo il primo posto in classifica. La squadra si trova a un passo dalla promozione in Serie B. La gara più recente si è conclusa con una doppietta vincente, confermando la posizione di testa nel torneo. La prossima sfida potrebbe decidere il passaggio di categoria.

Prosegue senza intoppi il cammino della Ginnastica Petrarca nel campionato nazionale di Serie C di Artistica Maschile. La squadra aretina ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nella tappa disputata a Fermo, confermandosi al vertice della classifica e rafforzando le ambizioni di promozione. Dopo due giornate, la Ginnastica Petrarca può vantare un en-plein di successi che la pone davanti alle tredici squadre provenienti da tutta Italia. Un primato solido, costruito grazie a prestazioni di alto livello che hanno evidenziato una netta superiorità tecnica nei diversi attrezzi, con un distacco significativo rispetto alla seconda classificata. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ginnastica Petrarca, doppietta vincente in Serie C: la promozione in B è a un passo

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