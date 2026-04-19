Serie C Barletta e Folgore Caratese in festa! Doppia promozione storica dalla Serie D

Nel campionato di Serie D si sono concluse le partite che hanno portato alla promozione di due squadre in Serie C. La prima squadra ha ottenuto la promozione attraverso una vittoria decisiva, mentre l'altra ha conquistato il passaggio di categoria grazie a un pareggio che le è bastato. Le sfide si sono svolte oggi e hanno segnato un traguardo importante per entrambe le formazioni, che festeggiano un risultato storico.

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